Marcelo Rezende 'enfrenta o maior desafio de sua vida', afirma Record TV

O apresentador Marcelo Rezende, do 'Cidade Alerta'. Foto: Edu Moraes / Record TV

A Record TV irá exibir na próxima edição do Domingo Espetacular, no dia 14, um depoimento de Marcelo Rezende que promete ser "emocionante, sobre o grande desafio que ele enfrenta agora, o maior de sua vida", como descreve a chamada da emissora para o programa.

Apenas poucas pessoas na emissora, que não têm comentado o caso em detalhes, teriam conhecimento sobre a gravidade do estado de saúde de Rezende. A própria chefe de reportagem não teria sido informada sobre o depoimento de Rezende ao Domingo Espetacular. A informação é de que ordem para se fazer a reportagem veio do Bispo Edir Macedo, dono da emissora. Ele teria enviado uma pequena equipe, da qual faz parte o repórter Raul Dias Filho, à casa do apresentador. Nem mesmo a produção do Cidade Alerta, programa apresentado por Rezende, sabia da gravação ou da gravidade do estado de saúde dele.

O apresentador foi internado na segunda-feira, 8, no hospital Albert Einstein em São Paulo. Informações de bastidores indicam que Rezende está com câncer. Ele teria sido submetido a diversos exames para diagnosticar em qual - ou quais - parte(s) do corpo há tumores.

Rezende seguirá afastado do Cidade Alerta na próxima semana, e o apresentador Luiz Bacci será mantido como seu substituto. Com o deslocamento de Bacci, os programas Balanço Geral Manhã e SP no Ar serão apresentados por William Travassos.