Marcelo de Carvalho convida Datena para posar nu

Letícia, filha de Datena, participou do game-show de Carvalho Foto: Divulgação / RedeTV!

O apresentador Marcelo de Carvalho recebeu Letícia Datena, filha do jornalista José Luiz Datena, para gravação do programa O Céu é o Limite, da RedeTV!. A modelo foi capa da edição de abril da revista Playboy e o assunto rendeu comentários durante o game-show.

“Eu acho que ele ainda não viu [a revista]. A princípio ele foi um pouco contra, mas disse que confiava em mim, que iria me apoiar”, revelou Letícia, que participou do programa ao lado do cantor Maurício Manieri.

Foi então que Carvalho resolveu brincar com a situação. “Datena, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma dupla! Posamos eu e você, aí nunca mais vai vender nenhuma revista de gente pelada na história da civilização ocidental!”, propôs o apresentador, aos risos.

Ainda durante a gravação, a modelo provocou novas gargalhadas do apresentador ao responder que a palavra 'kumite' se associaria com o 'kama sutra'. “Tu só pensa nisso, né? Vou dizer uma coisa, Datena, eu juro que não quero, mas ela me levanta as bolas e eu tenho que cortar, né?”, disse Carvalho.