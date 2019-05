Marcelo Bimbi não será avisado da morte de irmão no 'Power Couple'

O 'Power Couple Brasil' chega à sua 4ª temporada a partir da próxima terça-feira, 30 de abril de 2019, em programa especial que será exibido ao vivo e contará com plateia. O reality show apresentado por Gugu Liberato reúne casais de personalidades disputando um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão - entre eles, ex-BBBs, membros de grupos musicais de sucesso do passado, como o Br'oz, e até a ex-atriz mirim da 'Turma do Didi' Debby Lagranha. Confira todos os casais a seguir! O 'Power Couple Brasil' será exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, na Record TV. Clique aqui para conhecer mais sobre o programa e conferir uma entrevista com o apresentador Gugu Liberato.

Foto: Edu Moraes / Record TV