Marca de ketchup vai usar anúncio criado por personagem de 'Mad Men'

Heinz vai usar campanha criada em 'Mad Men'. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Na sexta temporada de Mad Men, a agência Sterling Cooper Draper Pryce quer conquistar o setor de ketchup com a Heinz. No episódio 4, intitulado 'To Have and to Hold', Don Draper faz uma apresentação para a marca e apresenta sua ideia para o cliente.

"Pass the Heinz" (em português 'Passe o Heinz') é o mote da campanha de três fotos em que o produto em si não aparece - o que passa a imagem de que é justamente o ketchup que está faltando. Na série, a campanha não foi aprovada por ter sido considerada 'ousada', mas, na vida real, a Heinz parece ter gostado da ideia.

"Um dia, nós estávamos assistindo a Mad Men novamente e vimos aquele episódio e pensamos 'cara, é decepcionante que eles não tenham aprovado esse anúncio'. É um ótimo anúncio", disse Anselmo Ramos, o diretor criativo da marca, ao BuzzFeed News. O anúncio começou a ser veiculado na última segunda-feira, 13, em outdoors em Nova York, e vai aparecer também no jornal The New York Post e na revista Variety.