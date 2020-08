Maratona de ‘Cinderela’ comemora aniversário de 70 anos da animação

Filme 'Cinderela', que mostrou a princesa pela primeira vez, completa 70 anos em 2020 Foto: Disney / Divulgação

O canal Disney Junior irá exibir neste sábado, 22, a “Maratona Cinderela”, com três filmes sobre uma das princesas mais antigas e conhecidas da Disney. Na data, será comemorado o aniversário de 70 anos da animação Cinderela, lançada em 1950.

A maratona começa às 14h com a exibição do primeiro filme, que se tornou um clássico e mostra a história da jovem Cinderela, que é explorada pela madrasta e recebe a ajuda de uma fada madrinha para ir a um baile como princesa e conhecer um príncipe encantado. Foi nessa animação que o famoso sapatinho de cristal da Cinderela ficou mundialmente conhecido.

Às 15h30 será a vez do filme Cinderela II: Os Sonhos se Realizam, de 2001, que mostra a vida de Cinderela depois do casamento com o Príncipe Encantado e seu processo de adaptação à vida como uma verdadeira princesa.

Para encerrar a maratona, Cinderela III: Uma Volta no Tempo será exibido às 17h. O filme de 2007 mostra a tentativa da madrasta de Cinderela de voltar no tempo e fazer com que o sapatinho de cristal da princesa caiba em uma de suas filhas, permitindo o casamento com o Príncipe Encantado.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais