Mara Maravilha volta ao 'Fofocalizando' em 'nave da Xuxa' e manda recado para Leo Dias

Mara Maravilha retorna ao 'Fofocalizando' Foto: Reprodução de 'Fofocalizando' (2019) / SBT

A apresentadora Mara Maravilha retornou ao programa Fofocalizando, do SBT, no programa desta quinta-feira, 25. Ela retornou à atração saindo de uma 'nave da Xuxa', colocada em um local próximo ao estúdio.

Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Livia Andrade, os outros apresentadores do Fofocalizando, iniciaram o programa olhando a 'nave' através de um telescópio, antes que Mara fizesse seu 'retorno triunfal'.

Mara Maravilha escolheu cantarolar uma música de João Gilberto, fazendo referência a si mesma: "Chega de saudade... A realidade é que sem ela a paz não é beleza... É só tristeza e melancolia que não sai de mim... Ah se ela voltar... A Maravilha voltou! Que coisa linda!"

"Quero agradecer à equipe Fofocalizando, à família Abravanel, ao público, a você que ama a Maravilha, aqui", continuou.

Em seguida, relembrou Leo Dias, seu conhecido desafeto: "Um abraço especial para o nosso colega, jornalista Leo Dias, que me garantiu que é o telespectador número um hoje do nosso programa."

"Quero dar um abraço em todo mundo, na Mamma [Bruschetta], o Leão [Lobo] tá viajando de férias, no [Décio] Piccinini, e a Livia [Andrade]", prosseguiu, citando seus outros colegas.

Livia Andrade, Décio Piccinini e Mamma Bruschetta durante o retorno de Mara Maravilha ao 'Fofocalizando' Foto: Reprodução de 'Fofocalizando' (2019) / SBT

A reação por parte dos outros apresentadores, porém, pareceu fria. Mara Maravilha foi afastada do Fofocalizando pelo SBT em 17 de agosto de 2018. À época, ela era conhecida por não se dar bem com seus colegas de atração.

Livia Andrade, por exemplo, falava abertamente sobre a rixa que há entre elas. Em determinada ocasião, Lívia chegou a afirmar: "só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você!"

Mara Maravilha também chegou a discutir com Leo Dias no ar após o jornalista ter se equivocado ao dar uma notícia envolvendo um dos cachorros do casal Belo e Gracyanne Barbosa.

Após o retorno de Mara Maravilha ir ao ar, Leo Dias, que também brigou com Livia Andrade recentemente, publicou uma mensagem que soou como indireta. "And the Oscar goes to..." ("E o Oscar vai para..."). Confira abaixo:

And the Oscar goes to..... — LeoDias (@euleodias) July 25, 2019

​O retorno de Mara Maravilha

"A Mara volta para a família do Fofocalizando para contribuir como sempre fez com o programa. O talento dela e suas opiniões sempre nos ajudaram. Estamos contentes", afirmou o diretor da atração, Márcio Esquilo, no site oficial da emissora na noite da última quarta-feira, 24.

Leo Dias, desafeto de Mara, já havia anunciado sua ausência no programa. Em seu Twitter, o apresentador afirmou que deve retornar à atração somente no dia 15 de agosto. Mesmo longe, afirmou: "Amanhã [hoje] eu não perco o Fofocalizando por nada desse mundo".

No começo deste mês de julho, porém, Leo Dias chegou a afirmar, em uma entrevista ao programa Pânico, que Mara Maravilha seria "bem-vinda" de volta ao Fofocalizando.

"E posso falar uma coisa? Se for para o bem do programa, seja muito bem-vinda, Mara Maravilha, se for para salvar o programa... Porque o programa está com a 'faca no pescoço'", disse.