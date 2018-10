Mara Maravilha estreia como jurada do ‘Programa do Ratinho’

Os apresentadores Mara Maravilha e Ratinho. Foto: Divulgação/SBT

A saída de Mara Maravilha do programa Fofocalizando, do SBT, aconteceu em agosto. Desde então, o futuro da apresentadora dentro da emissora era incerto. Na noite desta segunda-feira, 8, ela apareceu como jurada do Programa do Ratinho.

Mara será uma das juradas do quadro Dez ou Mil. “Contratamos a preço de ouro a nossa nova jurada. Tá aí uma moça que não gosta muito de confusão”, anunciou Ratinho durante a chegada dela ao palco.

Mara teve de lidar com ex-colegas de Fofocalizando, como Décio Piccinini e Leão Lobo. E não perdeu oportunidade para provocá-los. “O Leão Lobo é contraditório, vou falar a verdade”, declarou Mara ao comentar a nota dada pelo colega a um participante do quadro. Ambos deram a mesma nota ao artista, mas Leão Lobo fez algumas críticas. Em outro momento, o jurado devolveu: “Ah, quem fala de incoerência aqui”, apontou Leão ao mencionar que Mara agia da mesma forma.

A escolha de Mara Maravilha para o corpo de jurados do Programa do Ratinho foi proposital e tem o objetivo de gerar mais polêmica e, consequentemente, audiência ao quadro.