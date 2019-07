Mara Maravilha está de volta ao 'Fofocalizando', anuncia SBT

Mara Maravilha Foto: YouTube / @Fofocalizando

A apresentadora Mara Maravilha retornará ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 25. A informação foi divulgada no site oficial da emissora, em declaração dada pelo diretor da atração, Márcio Esquilo.

"A Mara volta para a família do Fofocalizando para contribuir como sempre fez com o programa. O talento dela e suas opiniões sempre nos ajudaram. Estamos contentes", afirmou.

Leo Dias, desafeto de Mara, não estará no programa. Em seu Twitter, o apresentador afirmou que deve retornar à atração somente no dia 15 de agosto. Mesmo longe, afirmou: "Amanhã [hoje] eu não perco o Fofocalizando por nada desse mundo".

Mara Maravilha foi afastada do Fofocalizando pelo SBT em 17 de agosto de 2018. À época, ela era conhecida por não se dar bem com seus colegas de atração.

Livia Andrade, por exemplo, falava abertamente sobre a rixa que há entre elas. Em determinada ocasião, Lívia chegou a afirmar: "só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você!"

Mara Maravilha também chegou a discutir com Leo Dias no ar após o jornalista ter se equivocado ao dar uma notícia envolvendo um dos cachorros do casal Belo e Gracyanne Barbosa.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que contracenaram em frente às câmeras - mas se odeiam

No começo deste mês de julho, porém, Leo Dias chegou a afirmar, em uma entrevista ao programa Pânico, que Mara Maravilha seria "bem-vinda" de volta ao Fofocalizando.

"E posso falar uma coisa? Se for para o bem do programa, seja muito bem-vinda, Mara Maravilha, se for para salvar o programa... Porque o programa está com a 'faca no pescoço'", disse.

O programa com a volta de Mara irá ao ar a partir das 15h desta quinta-feira, 25, no SBT. Mara Maravilha apresentará o Fofocalizando ao lado de Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Lívia Andrade.