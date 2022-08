'Mar do Sertão': conheça Juzé e Lukete, dupla que encerra os capítulos da trama

A dupla Juzé e Lukete encerra os capítulos de 'Mar do Sertão' Foto: Instagram/@juuzeh

A trama das 18h da Rede Globo, Mar do Sertão, tem inovado na teledramaturgia ao encerrar os capítulos. A produção, que tem o Nordeste como pano de fundo, ao final de cada episódio, traz dois compositores paraibanos que em forma de música e poesia apresentam ao espectador os próximos acontecimentos da novela, Juzé e Lukete.

De forma irreverente e original, os músicos contam a sequência da trama em forma de repente. Eles também assinam a composição do hit Cansar de Dançar, interpretado por Juliette Freire.

Juzé nasceu e iniciou sua carreira em João Pessoa, tocando em bares. Integra a banda paraibana Os Gonzagas, que tem dois álbuns lançados. Compôs mais de 300 obras sozinho, entre elas sucessos como Virou São João, interpretado por Elba Ramalho e Bença, Diferença Mara e o recente Cansei de Dançar, na voz de Juliette. Juzé já cantou com Elba, Alceu Valença, entre outros nomes da música nordestina.

Lucas Queiroga, ou Lukete, é engenheiro ambiental e se lançou na vida artística em 2018, após fazer teatro na Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc-PB). Ele participou da temporada 2018 de Malhação: Vidas Brasileiras. Junto com Juzé compôs Cansar de Dançar e Virou São João.

Mar do Sertão apostou numa trama composta por profissionais nascidos no Nordeste na intenção de reproduzir da forma mais fiel possível o sotaque, o jeito e os modos do povo nordestino. Por esta razão, a cultura e os aspectos inerentes ao cenário da novela ganham um respeito maior perante os telespectadores, especialmente os nascidos no Nordeste. Juzé e Lukete dão um toque especial para essa finalidade.

Mesmo em acontecimentos dramáticos ou tensos, o encerramento dado por Juzé e Lukete integra de forma descontraída e cômica a trama escrita por Mário Teixeira, que apostou num desfecho original e refinado.