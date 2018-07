'Máquina da Fama' é cancelado pelo SBT e não terá substituto

'Máquina da Fama', programa de Patricia Abravanel, vai deixar de ser exibido em setembro. Foto: Gabriel Cardoso/SBT/Divulgação

O SBT confirmou o fim do Máquina da Fama, comandado por Patrícia Abravanel, a partir de setembro. Segundo a emissora, a atração deixará de ser exibida devido ao ritmo intenso de gravações e avanço da gestação da apresentadora.

O programa não terá substituto, e, para preencher a grade, o Programa do Ratinho será estendido até mais tarde e o The Noite, com Danilo Gentili, começará mais cedo.

Patrícia vai continuar no Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos, exibido aos domingos, e no Programa Eliana.

Recentemente, a apresentadora foi citada na delação de Ricardo Saud, que disse que ela participou de um jantar na casa do dono da JBS Joesley Batista, em que foi negociada propina para seu marido e deputado federal Fabio Faria (PSD-RN), além do sogro e governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD-RN).