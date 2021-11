Mansão de 'Casa Gucci' está à venda por 990 mil euros na Itália Foto: Ansa

Uma residência luxuosa usada como set de gravação no filme Casa Gucci, cuja estreia nos cinemas brasileiros ocorrerá no próximo dia 25 de novembro, está à venda por 990 mil euros na Itália.

Cenário da produção protagonizada pela cantora Lady Gaga e Adam Driver, a mansão está disponível no site Idealista.it e fica localizada em Gressoney Saint-Jean, um conhecido resort alpino no Vale de Aosta, no sopé do Monte Rosa.

A residência histórica, apelidada de Villa Loubenó, foi construída no início do século 20 e está rodeada por um grande parque centenário. O local conta com a casa principal com três andares e um total de 1.114 metros quadrados, divididos em 24 cômodos, incluindo quartos, salas, salões e cozinha.

Além disso, a mansão tem 8 casas de banho, 3 subsolos e ainda seis garagens. As cenas do filme dirigido por Ridley Scott foram gravadas na casa em março de 2020.

O longa é inspirado na chocante história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. A socialite conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas. Ela foi considerada culpada e condenada a quase 30 anos de prisão.

No site imobiliário também está disponível a La Selva, anunciada como uma das vilas originais da família Gucci na Toscana, em San Miniato, por um valor de 750 mil euros. A casa tem 540 metros quadrados e 1.500 m² de jardim.