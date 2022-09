'Manhãs de Setembro': 2ª temporada de série com Liniker e Seu Jorge ganha trailer

Além de Liniker e grande elenco, nova temporada de 'Manhãs de Setembro' terá Seu Jorge e Samanta Schmütz. Foto: Amazon Prime Video

Nesta quinta-feira, 1º, a Amazon Prime Video divulgou o trailer oficial da segunda temporada de Manhãs de Setembro. Os novos episódios chegam à plataforma de streaming em 23 de setembro.

A prévia chega quase um ano após o anúncio da renovação da série e mostra o reencontro de Cassandra, mulher trans interpretada por Liniker, com seu pai após dez anos.

A novidade desta temporada é a adição de Seu Jorge e Samanta Schmütz ao elenco. Os episódios também contam com o retorno de Gustavo Coelho, Karine Teles, Thomas Aquino, Paulo Miklos e Linn da Quebrada, além de participação de Ney Matogrosso.

Na primeira temporada, Cassandra enfrenta desafios depois de descobrir a existência de um filho. Agora, ela verá o sonho de cantar ainda mais abalado com a chegada do pai e as lembranças da mãe.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais