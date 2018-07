Mandela vence preconceito usando rugby em 'Invictus'

Foto: Reprodução

Inspirado em fatos reais, Invictus é um filme de 2009 dirigido por Clint Eastwood que retrata a trajetória de Nelson Mandela na presidência da África do Sul nos anos 90, as turbulências pelas quais ele passou para derrotar o apartheid e as dificuldades de unir um povo separado por uma barreira de ódio.

Após anos de segregação racial, o político negro interpretado por Morgan Freeman chega ao cargo mais elevado do Poder Executivo sob suspeitas de que provocaria uma onda de revanchismo na sociedade sul-africana.

No entanto, a película mostra como ele manejou a política de modo a tentar promover um sentimento de união, com destaque, no filme, para a Copa do Mundo de Rugby de 1995, que mobilizou a África do Sul de maneira inédita.

