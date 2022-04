'Malhação': primeiro episódio foi ao ar há 27 anos; relembre momentos marcantes da série

O trio da banda 'Vagabanda', grupo musical fictício da 11ª temporada da série 'Malhação', interpretado pelos atores (da dir. à esq.) Guilherme Berenger, João Velho e Marjorie Estiano. Foto: TV Globo

A série Malhação, exibida por 27 anos, na TV Globo, foi encerrada em 2020, deixando seus fãs saudosistas pela produção, que embalava o fim de tarde de muitos brasileiros.

Umas das séries mais longevas da televisão aberta nacional, Malhação começou tendo uma academia como pano de fundo da trama - e daí o nome da produção - mas acabou tendo a escola fictícia, Múltipla Escolha, como ambiente base para que o enrendo da produção acontecesse - que se baseava nos dilemas e angústias de adolescentes e jovens.

As quase três décadas da série marcaram gerações, mas tiveram temporadas específicas que ficaram no imaginário dos telespectadores. Confira a seguir os pontos mais marcantes das temporadas de Malhação.

'Malhação' - 1ª a 4ª temporada (1995-1998)

A primeira temporada estreou em 24 de abril de 1995 e completa 27 anos neste domingo, 24.

Nomes como Danton Mello, Luigi Baricelli, Carolina Dieckmann, Silvia Pfeifer, Bruno de Luca e Fernanda Rodrigues, fizeram parte do elenco.

André Marques, que viveu o eterno Mocotó, integrou o elenco da produção já na primeira temporada.

Toda a trama se passava na Academia Malhação, uma academia de ginástica fictícia situada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Na segunda temporada, em 1996, já temos a presença de Camila Pitanga, Susana Werner e Nico Puig.

Já na terceira temporada, em 1997, temos novos protagonistas interpretados por Luana Piovani e Pedro Vasconcelos. Outros nomes como Thiago Lacerda e Juliana Knust também aparecem nesta temporada.

O ator e apresentador Rodrigo Faro protagonizou a quarta temporada, em 1998, como Bruno, um estudante de cinema que sonhava em ser piloto de Fórmula 1. Nesta temporada nomes como Lavínia Vlasak e Márcio Garcia também integraram o elenco.

'Malhação.com' - 5ª temporada (1998)

A quinta temporada, conhecida como Malhação.com, foi dividida em duas fases. A primeira se passou em um único cenário: o apartamento do personagem Mocotó (André Marques), lugar que era chamado na série de 'muquifo'.

A ideia era embarcar no boom que a internet vivia próximo à virada do século. Com isso Mocotó, então, começou a escrever um blog e os telespectadores podiam interagir com a série através do site oficial ou por chamadas de telefone que, inclusive, eram atendidas ao vivo.

Já na segunda fase, com episódios gravados, o personagem de Luigi Baricelli resurge com a namorada, vivida por Gisele Fraga e tenta uma sociedade com a amada para reabrir a Academia Malhação, o que não ocorre.

Esta foi a última temporada onde a música Assim Caminha a Humanidade, interpretada por Lulu Santos, foi tema da abertura da série.

'Malhação' - 6ª a 12ª' temporada (1999 a 2006)

Da sexta temporada a décima segunda, entre os anos de 1999 e 2006, a série viu sua popularidade aumentar e foi o período de maior sucesso da produção.

Entre essas temporadas, a música tema da abertura foi Te Levar, da banda Charlie Brown Jr.

A sexta temporada é a primeira onde não temos a presença da Academia Malhação, que dá lugar ao colégio Múltiplia Escolha, após a fundação de uma filial da rede de ensino pelo professor Pasqualete, interpretado por Nuno Leal Maia.

Com o novo enredo, pouco das temporadas passadas se mantém daqui para frente, com excesso de alguns personagens, como o Mocotó - um dos mais lembrados e queridos pelo público.

O elenco contou com nomes como Priscila Fantin, Mário Frias, Samara Felippo, Daniel de Oliveira, Natália Lage e Fernanda Souza nos papéis centrais dessa temporada.

Até a 12ª temporada, passaram nomes como Fernanda Nobre, Márcio Keiling, Sérgio Hondjakoff - no papel do eterno Cabeção, tão querido pelo público quanto Mocotó - Iran Malfitano, Bianca Castanho, Cauã Reymond, Max Fercondini, Dado Dolabella, Sidney Sampaio, Daniele Suzuki, Fernanda Vasconcellos, Thiago Rodrigues, Sérgio Marone, Ícaro Silva, Henri Castelli e outros.

Contudo, o grande ápice foi a 11ª temporada. Quem aí não se lembra da Vagabanda?

Vagabanda

Formada pelos personagens Gustavo (Guilherme Berenguer), Catraca (João Velho) e Natasha (Marjorie Estiano), as músicas da Vagabanda fizeram muito sucesso e alavancaram a 11ª temporada da série, levando a altos indíces de audiência para a faixa de horário.

Marjorie chegou, inclusive, a lançar um álbum com algumas faixas que o trio tocava em Malhação.

Você Sempre Será foi o maior hit entre as músicas da banda.

Nos anos seguintes a produção alterou algumas vezes a música tema de abertura, passando por faixas de artistas como NX Zero, Pitty, Nando Reis, Jota Quest, Karol Conka, Titãs e outros.

Desde a 17ª temporada, com exceção da 18ª, novos nomes à série também foram adotados, como na 24ª temporada Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e a 27ª Malhação: Toda Forma de Amar (2020).