'Malhação' com Luana Piovani será reprisada pelo canal Viva

Canal Viva irá reprisar temporadas de 'Malhação' com Luana Piovani. Foto: TV Globo

O canal Viva irá reprisar duas temporadas históricas de Malhação nos próximos meses.

A partir do dia 28 de fevereiro, os telespectadores irão assistir a Malhação ID, de 2009, protagonizada por Fiuk, um jovem rico, e Christiana Ubach, que é a filha do caseiro dele. A novelinha teenager será exibida de segunda a sexta-feira, às 16h30, com reprise no sábado em dois horários: às 2h30 e meio-dia.

O Viva também transmitirá, em abril, Malhação de 1997, com Luana Piovani, que contracena par romântico com Vodu, personagem de Pedro Vasconcelos, um conhecido jogador de futebol.

É nesta versão da novela que aparecem outros dois personagens marcantes: Dado, interpretado por Cláudio Heinrich, que dá aula na escola, e Mocotó, papel de André Marques.

Malhação, de 1997, será exibida de segunda a sexta, às 16h e às 2h, com reexibição no dia seguinte, às 11h30.