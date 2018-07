Samurai quer provar que Rodriguinho é seu filho em 'Malhação'

Samurai pode ser pai do filho de Ciça. Foto: Divulgação/Rede Globo

Samurai quer provar que Rodriguinho é seu filho

Segunda-feira, 9 de maio

Samurai garante a Miguel que provará que Rodriguinho é seu filho. Ciça ouve quando Ana comenta com Tito que já não tem certeza sobre as histórias contadas por ela sobre Samurai. Tito pede para ser amigo de Ana. Rodrigo tenta se aproximar de Luciana, que inventa ter um namorado. Uodson tenta agradar Monique. Luan convida Jéssica para acompanhá-lo a uma festa. Filipe teme que Nanda descubra sobre o novo trabalho dele. Júlia recebe Arthur na nova turma na escola. Rodrigo se surpreende ao ver Luciana com Roger na festa do hostel.

Roger surpreende Luciana na frente dos amigos

Terça-feira, 10 de maio

Luciana pede a ajuda de Roger para provocar ciúmes em Rodrigo. Nanda questiona Filipe sobre o novo trabalho. Vanda ensina Uodson a fazer um bolo para Monique. Luciana fala com Sueli e Jorge sobre o plano para provocar Rodrigo. Roger trama com Flávia. Arthur garante a Júlia que estudará para provar que merece estar na nova turma. Roger surpreende Luciana com flores diante dos amigos do Leal Brazil. Monique aprova o bolo de Uodson. Pedro e Nanda se desentendem. Samurai descobre que Ciça comprou passagens para o Japão.

Samurai consegue material para fazer teste de DNA

Quarta-feira, 11 de maio

Roger elogia Luciana e finge querer evitar confusões com Rodrigo. Rodrigo confessa a Flávia que ainda gosta de Luciana. Samurai avisa a Miguel que conseguiu recolher material genético de Rodriguinho para o teste de DNA. Alina confidencia para Krica que a proximidade entre Roger e Luciana é apenas para provocar Rodrigo. Arthur descobre sobre o novo trabalho de Filipe e chantageia o amigo. Ana convence Ciça a ficar no Brasil. Ciça se desespera ao saber que Tito contou para Samurai sobre os planos de ir para o Japão.

Samurai quer questionar a saúde mental de Ciça

Quinta-feira, 12 de maio

Luciana confronta Flávia na frente de Rodrigo, que deixa a namorada sozinha. Ana não consegue convencer Miguel a ajudar Ciça. Vera aconselha Beto a aproximar Sandra de Lívia e se dispõe a ajudar a menina. Nanda vê Filipe com Arthur e desconfia de que o namorado esteja escondendo algo. Júlia se surpreende com Arthur. Samurai e Rodrigo se enfrentam no quarto de Ciça. Beto comenta com Jéssica que acredita que Filipe esteja trabalhando com Jorge. Samurai revela a Pedro que tem um plano para questionar a sanidade mental de Ciça.

Roger insinua que gostaria de namorar Luciana

Sexta-feira, 13 de maio

Júlia estranha que Arthur não lhe peça mais ajuda com as tarefas da escola. Flávia jura que fará tudo para que o namoro com Rodrigo dê certo. Roger insinua a Luciana que gostaria de namorá-la de verdade. Alina se magoa com Monique e Uodson sugere que a sogra converse com a esposa. Arthur cobra que Filipe o ajude com o trabalho de escola e Nanda se irrita com o menino. Roger conhece Jorge e Sueli. Lívia e Sandra conseguem se entender e Beto comemora. Samurai dopa Ciça.