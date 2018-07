Ana pede ajuda de Tito para encontrar Ciça em 'Malhação'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ana pede ajuda de Tito para encontrar Ciça

Segunda-feira, 06 de junho

Ana e Samurai se enfrentam e Vanda aparta a briga entre os dois. Pedro diz que não pode ajudar Beto e Lívia com Samurai. Alina se irrita ao desconfiar que Uodson retomou as aulas com Piedad. Ana afirma a Miguel que não descansará até encontrar Ciça. Filipe não gosta que Nanda cuide de Rodriguinho para Samurai. Os professores do Leal Brazil reclamam das condições da escola com Menelau. Idelfonso desmaia e Luciana e Rubem o socorrem. Jéssica se surpreende quando Luan chega com Tainá. Ana pede a ajuda de Tito para encontrar Ciça. Rodrigo propõe ficar em paz com Samurai.

Ana liga para o pai de Ciça

Terça-feira, 07 de junho

Samurai não aceita o acordo de paz proposto por Rodrigo. Tito promete ajudar Ana a encontrar Ciça. Piedad se declara para Uodson. Jéssica se irrita com Luan e Tainá, que estranham a reação da menina. Samurai ameaça a família de Rodrigo para Pedro. Alina comenta com Uodson que pensa em voltar a trabalhar no hostel. Uodson apresenta Cleiton para Piedad. No hospital, Idelfonso se preocupa com sua situação financeira. Jéssica confessa para Nanda que está apaixonada por Luan. Rubem tenta conversar com Miguel sobre seu relacionamento com Ana. Rodrigo diz para Luciana que não desistirá dela. Bia comunica para Rubem que irá procurar um novo emprego. Ana liga para o pai de Ciça. Rodrigo é perseguido.

Tito confronta Pedro sobre ataque a Rodrigo

Quarta-feira, 08 de junho

Rodrigo tenta escapar de seus perseguidores. Tito ajuda Rodrigo a combater os bandidos e Pedro observa os dois sem ser visto. Rodrigo desconfia do envolvimento de Pedro em sua perseguição e Tito promete falar com o irmão. Os alunos do Leal Brazil se mobilizam para ajudar Idelfonso. Menelau e Eneida se surpreendem com a decisão de Bia de deixar o ensino público. Samuel dá novas responsabilidades a Arthur e Júlia alerta o amigo sobre seu comportamento. Tito confronta Pedro sobre o ataque a Rodrigo e Samurai repreende o menino. Jéssica desiste de contar a Luan que está apaixonada por ele. Ana encontra uma possível pista de Ciça.

Ana reconhece sítio de Samurai

Quinta-feira, 09 de junho

Ana acredita que Ciça possa estar escondida no sítio de Samurai. Samurai ameaça Pedro para que ele não fique ao lado de Tito. Ana não consegue se entender com Miguel. Tito tenta falar com Rodrigo sobre Ana. Alina comenta com Krica que desconfia de que Uodson continue tendo aulas de tango. Rodrigo e Luciana se aproximam e Roger se irrita. Rubem e Bia discutem por causa de sua situação financeira. Júlia revela a Arthur o motivo de ter dado novas responsabilidades. Roger arma mais um plano com Flávia para afastar Luciana de Rodrigo. Ana reconhece o sítio de Samurai em uma foto de João.

Ana encontra o sítio de Samurai

Sexta-feira, 10 de junho

Miguel se recusa a acompanhar Ana ao sítio de Samurai. Luciana e os alunos organizam a festa de 50 anos do Leal Brazil. Flávia é solícita e surpreende Lívia e Luciana. Ana parte em busca do sítio de Samurai. Arthur conversa com Samuel sobre a monitoria dos alunos. Tainá pensa em conseguir um namorado para Jéssica, e Luan não gosta. Uodson decide terminar as aulas com Piedad, que lhe pede uma dança de despedida. Alina descobre que Uodson continua tendo aulas com Piedad. Orientada por Roger, Flávia arma para Luciana, mas Rodrigo defende a menina. Ana encontra o sítio de Samurai.