Ana enfrenta Samurai na delegacia em 'Malhação'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ana enfrenta Samurai na delegacia

Segunda-feira, 30 de maio

Rodrigo confessa para Flávia que é apaixonado por Luciana. Alina e Uodson provocam ciúmes um no outro. Ana garante a Samurai que descobrirá o paradeiro de Ciça. Roger inventa para Luciana que Flávia terminou o namoro com Rodrigo. Tito aconselha Ana a dar uma chance para Samurai por causa de Rodriguinho. Jéssica ajuda Filipe a conseguir emprego na lanchonete. Rodrigo se declara para Luciana, que afirma saber que foi Flávia quem deu fim ao relacionamento com o rapaz. Ana enfrenta Samurai na delegacia.

Samurai proíbe Ana de se aproximar do bebê

Terça-feira, 31 de maio

Ana acusa Samurai diante do delegado. Rodrigo pede para reatar o namoro com Luciana, mas a menina não acredita nele. Monique e Uodson não aprovam que Alina interrompa os estudos para ser maquiadora. Samurai decide impedir que Ana e sua família se aproximem de Rodriguinho. Luciana confronta Roger. Filipe se prepara para fazer a primeira entrega como motoboy. Samuel elogia Arthur e chama a atenção de Júlia. Bia deixa escapar na frente de Tito que Ana falou sobre ele. Nanda se incomoda com os pedidos de Samurai para cuidar de Rodriguinho. Rubem se oferece para conversar com Miguel. Nanda incentiva Filipe em seu trabalho. Piedad seduz Uodson. Samurai anuncia o resultado do exame de DNA de Rodriguinho.

Flávia beija Rodrigo e Luciana vê

Quarta-feira, 01 de junho

Piedad ajuda Uodson a se esconder de Alina. Ana desconfia do resultado do exame de DNA. Uodson decide parar de fazer aulas com Piedad. Jéssica aconselha Arthur a ajudar Júlia para se reaproximar da amiga. Rubem questiona Bia sobre a relação entre Ana e Tito. Beto pensa em pedir ajuda a Pedro para que Samurai deixe Lívia e a família visitarem Rodriguinho. Roger arma um novo plano contra Rodrigo e pede apoio a Flávia. Miguel sofre por Rodriguinho. Alina diz para Uodson que não pensa em ser mãe. Samurai proíbe Pedro de deixar Rodriguinho perto de Lívia. Flávia beija Rodrigo e Luciana vê. Os homens que perseguiram Pedro cobram a dívida de Samurai.

Samurai acusa Ana de ter relacão com Tito

Quinta-feira, 02 de junho

Samurai enfrenta os homens. Luciana acredita que Rodrigo quis beijar Flávia. Rodrigo afirma a Flávia que eles são apenas amigos. Roger e Flávia comemoram o sucesso do plano. Uodson e Alina discutem. Samurai ameaça Pedro, que decide continuar trabalhando para o rapaz. Rodrigo lamenta a falta de apoio de Luciana. Glauco revela a Uodson que Alina não assistiu às aulas. Uodson decide retomar as aulas com Piedad. Tito ajuda Ana a encontrar Rodriguinho e Samurai vê. Beto confronta Pedro. Samurai acusa Ana de ter um relacionamento com Tito.

Ana pede ajuda de Tito para encontrar Ciça

Sexta-feira, 03 de junho

Ana e Samurai se enfrentam e Vanda aparta a briga entre os dois. Pedro afirma que não pode ajudar Beto e Lívia com Samurai. Alina se irrita ao desconfiar que Uodson retomou as aulas com Piedad. Ana afirma a Miguel que não descansará até encontrar Ciça. Filipe não gosta que Nanda cuide de Rodriguinho para Samurai. Os professores do Leal Brazil reclamam das condições da escola com Menelau. Idelfonso desmaia e Luciana e Rubem o socorrem. Jéssica se surpreende quando Luan chega com Tainá para sair com ela. Ana pede a ajuda de Tito para encontrar Ciça. Rodrigo propõe ficar em paz com Samurai.