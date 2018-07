Roger arma contra Rodrigo em 'Malhação'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Roger arma contra Rodrigo

Segunda-feira, 23 de maio

Lívia convence Sandra a aceitar a ajuda de Rodrigo. Luciana cumprimenta Rodrigo pelo apoio a Beto. Flávia perde a luta no campeonato de taekwondo e culpa Rodrigo. Vanda alerta Tito sobre o envolvimento com Ana. Rodrigo e Beto vencem as primeiras lutas. Roger arma contra Rodrigo. Tito visita Ana em no trabalho. Cleiton e Glauco tentam adequar Krica às regras do trabalho na lanchonete. Lívia e Rodrigo convidam Beto e Sandra para jantar em casa, contrariando Miguel. Tito pensa em se candidatar a uma vaga de emprego na agência de Ana. Flávia aprova o plano de Roger contra Rodrigo. Beto e Sandra chegam à casa de Miguel.

Pedro é ameaçado por três bandidos

Terça-feira, 24 de maio

Miguel provoca Sandra e Beto, e Ana, Lívia e Rodrigo se incomodam. Flávia desconfia de que Roger esteja apaixonado por Luciana. Galvão ordena que Cleiton demita Krica, e o menino pede ajuda a Jéssica. Flávia coloca a camisa feita por Roger entre os pertences de Rodrigo. Pedro não consegue assistir à luta de Beto. Krica agradece Jéssica pelas palavras e Cleiton se surpreende. Sandra revela a Beto o carinho por Lívia. Ana repreende o comportamento de Miguel em relação a Beto e Sandra. Flávia e Roger armam para que Luciana veja a camisa que supostamente Rodrigo fez para a namorada. Começa a luta final entre Rodrigo e Beto. Pedro é ameaçado por três bandidos.

Roger se declara para Luciana​

Quarta-feira, 25 de maio

Luciana acredita que Rodrigo homenageará Flávia caso vença a luta contra Beto. Flávia parabeniza Roger pelo plano. Beto vence a luta contra Rodrigo e Miguel se incomoda. Sandra convida a família de Ana para um jantar em comemoração à vitória do neto. Arthur e Júlia disputam sobre os trabalhos de escola. Tito se apresenta como novo funcionário da agência de Ana. Jorge se propõe a ensinar sobre samba para Filipe, Arthur e Glauco. Tito agradece Uodson e comunica que conseguiu um novo emprego. Alina lamenta por voltar a trabalhar no hostel. Pedro faz um telefonema misterioso. Roger se declara para Luciana. Ana encontra Tito na casa de Sandra.

Miguel exige explicações de Ana sobre Tito

Quinta-feira, 26 de maio

Luciana se desculpa com Roger e decide se afastar do menino. Ilza se incomoda com as insinuações de Rodrigo contra Tito. Tainá pede a ajuda de Jéssica para comprar um anel de compromisso para Luan. Miguel se irrita ao encontrar Tito na casa de Sandra, e Ana comunica que ele é o novo colega de trabalho. Jéssica arma contra Tainá e Nanda repreende a amiga. Beto convence Miguel a ficar para jantar. Jorge dá uma aula sobre a história do samba para os meninos. Flávia decide ajudar Roger a ficar com Luciana. Sandra comenta com Ilza sobre a proximidade entre Ana e Tito. Rodrigo pede uma nova chance para Luciana, mas ela o repele. Miguel exige que Ana explique sua relação com Tito.

Samurai volta de viagem apenas com Rodriguinho

Sexta-feira, 27 de maio

Ana despista Miguel. Samurai volta de viagem apenas com Rodriguinho e Nanda desconfia da ausência de Ciça. Ana tem uma conversa séria com Rodrigo sobre Miguel. Uodson e Alina discutem sobre o curso que a menina deseja fazer. Ana é firme com Tito. Samurai revela a Vanda e Uodson que Ciça decidiu viajar para ver o pai. Tainá presenteia Luan com um anel de compromisso. Filipe consegue um novo emprego. Alina proíbe Uodson de fazer curso de dança. Luan agradece Jéssica pela ajuda que deu a Tainá, e Cleiton ironiza a colega de trabalho. Arthur consegue uma nota melhor que a de Júlia no trabalho de escola. Rodrigo diz a Flávia que não quer mais namorá-la. Ana questiona Samurai sobre o paradeiro de Ciça.