'Maldivas': Saiba quem são as personagens da série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi

Maldivas, a nova série nacional da Netflix, chega em 15 de junho na plataforma de streaming. O elenco da produção conta com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e Natalia Klein, que também é o nome por trás da criação da história.

Moradoras de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, as personagens principais têm sua tranquilidade abalada quando um crime acontece no local.

Em preparação para o lançamento da série, a Netflix divulgou detalhes sobre as protagonistas de Maldivas e qual será o papel de cada uma na história, que deve misturar drama com comédia. Confira:

Bruna Marquezine é Liz

Bruna Marquezine como a personagem Liz em 'Maldivas', nova série nacional da Netflix. Foto: Rachel Tanugi/Netflix

A personagem de Bruna Marquezine é Liz, uma jovem que foi abandonada aos cinco anos pela mãe, Léia (Vanessa Gerbelli). Quando ela morre em um suspeito incêndio no condomínio Maldivas, Liz decide sair do Goiás e se mudar para o local para investigar a morte da mãe. Para isso, ela vai precisar se envolver com as moradoras do condomínio e se esquivar da investigação policial.

Manu Gavassi é Milene

Milene, personagem de Manu Gavassi é descrita como "impecável e instagramável". Ela é casada com o o cirurgião-plástico Victor Hugo, personagem de Klebber Toledo, e é síndica do Maldivas. Milene "faz de tudo pelo bem-estar dos moradores, só que à base de movimentos misteriosos, como uma boa caipirinha importada de lichia... sem açucar".

Manu Gavassi e Klebber Toledo dão vida ao casal Milene e Victor Hugo em 'Maldivas'. Foto: Netflix

Sheron Menezzes é Rayssa

Sheron Menezzes interpreta Rayssa, uma ex-dançarina de axé dos anos 2000. Ela e o marido Cauã (Samuel Melo), que era vocalista da ex-banda, se reinventaram e viraram empresários de sucesso. No entanto, o casamento faz parte dos negócios e eles mantém muitos segredos sobre a relação.

Carol Castro é Kat

A personagem de Carol Castro, Kat, é conhecida por ser uma "mãezona" para os filhos e para as amigas, mas está sempre acobertando as artimanhas do marido Gustavo (Guilherme Winter), que cumpre prisão domiciliar.

Carol Castro e Sheron Menezzes como as personagens Kat e Rayssa em 'Maldivas'. Foto: Rachel Tanugi/Netflix

Natalia Klein é Verônica

Verônica, interpretada pela criadora da série Natalia Klein, é descrita como "do tipo Bloody Mary - ou você a ama, ou a odeia". Ela é diferente das outras moradoras por ser um tanto gótica e de humor afiado. Está sempre no pé de Milene para descobrir os segredos da síndica e era a melhor amiga de Léia, mas isso não a tira da lista de suspeitos de ter cometido o crime.

