'Maldivas': Netflix divulga trailer oficial da série; assista

Bruna Marquezine como a personagem Liz em 'Maldivas', nova série nacional da Netflix. Foto: Rachel Tanugi/Netflix

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 18, o trailer oficial da série Maldivas, que chega ao catálogo da plataforma no dia 15 de junho. A prévia mostra imagens de Liz (Bruna Marquezine) em busca de descobrir o responsável pela morte de sua mãe, Patrícia/Léia (Vanessa Gerbelli).

Na história, tanto a filha da vítima como o detetive Denilson (Romani) investigam a morte de Patrícia, enquanto as moradoras ricas do luxuoso condomínio Maldivas, tentam esconder seus próprios segredos.

Kat (Carol Castro), Rayssa (Sheron Menezzes), Milene (Manu Gavassi) e Verônica (Natalia Klein) se importam apenas com as aparências, mas não são as únicas suspeitas do crime.

O elenco ainda conta com Klebber Toledo, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea. A série de sete episódios foi produzida pela O2 Filmes com direção geral de José Alvarenga e direção de Daina Giannecchini.

Confira o trailer: