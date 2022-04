'Maldivas': Netflix divulga detalhes e fotos inéditas da série; confira

Manu Gavassi é uma das protagonistas de 'Maldivas', nova série nacional da Netflix. Foto: Rachel Tanugi/Netflix

Na manhã desta quarta-feira, 13, a Netflix divulgou novidades sobre as próximas produções nacionais da plataforma. Entre elas, a série Maldivas, que conta com grande elenco, com vários ex-globais que deixaram a TV Globo nos últimos anos.

Na primeira produção fora da Globo, a atriz Bruna Marquezine interpreta Liz, uma jovem que vai investigar o assassinato da própria mãe. A trama acompanha a vida dos moradores de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, que acreditam viver em segurança até ocorrer um crime dentro do local.

A série, que mistura drama e comédia, ainda é estrelada por artistas como Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo e outros.

"Maldivas fala de um universo muito particular, que são esses condomínios de luxo na Barra da Tijuca, com tudo dentro – as pessoas não precisam sair de lá para nada. Seus moradores têm um senso de comunidade muito forte, sabem tudo da vida uns dos outros e vivem com uma falsa sensação de segurança. Mas e quando acontece um crime lá dentro?", comenta Natália Klein, roteirista da série.

Confira as imagens inéditas divulgadas pela Netflix: