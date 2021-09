‘Maldivas’ e ‘De Volta aos 15’: Maisa, Bruna Marquezine e Manu Gavassi falam sobre as séries

Bruna Marquezine e Manu Gavassi apresentaram 'Maldivas', diretamente do site da série no Rio de Janeiro Foto: Netflix

A Netflix divulgou na tarde deste sábado, 25, vídeos inéditos das novas séries brasileiras Maldivas e De Volta aos 15, ambas com estreia marcada para 2022. As protagonistas Maisa Silva, Bruna Marquezine e Manu Gavassi representaram o Brasil no evento global TUDUM.

De Volta aos 15, com Maisa Silva, encerrou recentemente as gravações, com direito a cenas em Paris, na França. A série ganhou um teaser inédito que mostra o início da trama: a viagem no tempo da personagem Anita.

“Que emoção poder contar para o mundo inteiro que vem aí a minha primeira série na Netflix”, disse Maisa. “Nessa história divertida sobre autoconhecimento e amadurecimento, eu interpreto Anita. Ela é uma menina que sempre quis ser adulta, mas ao chegar aos 30 anos ela percebe que não é bem aquilo que ela imaginava”.

Após se frustrar com a vida, a personagem de 30 anos (interpretada por Camila Queiroz), pede ao destino para voltar no tempo e concertar as coisas. Ela acaba transportada para o primeiro dia no colegial, aos 15 anos (Maisa).

A Anita adulta, presa no corpo e na vida de adolescente, vai tentar consertar os erros de todos ao seu redor. No entanto, cada mudança impacta o futuro de todos - e nem sempre para melhor.

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, De Volta aos 15 conta ainda com nomes como Klara Castanho, Caio Cabral e Lucca Picon (Confissões de uma Garota Excluída), além de João Guilherme, Pedro Ottoni, Amanda Azevedo, Pedro Vinicius, Mariana Rios, Bruno Montaleone, Yana Sardenberg, Alice Marcone, Breno Ferreira entre outros.

Já Bruna Marquezine e Manu Gavassi apresentaram Maldivas, diretamente do site da série no Rio de Janeiro. O vídeo mostra um clima tropical, com piscina, boia de flamingos e drinques no condomínio homônimo, onde moram os personagens.

“Aqui é um lugar muito vibrante, cheio de vizinhos excêntricos, e que adoram acompanhar a vida alheia”, contou Bruna.

“O Maldivas fica na Barra da Tijuca, que é meio a Miami do Brasil. A série vai retratar o comportamento sarcástico e caloroso do brasileiro”, revela Manu.

Sheron Menezzes, Carol Castro e Vannessa Gerbelli, entre outros nomes, estão na produção.

Nesta comédia dramatica, de tom sarcástico e misterioso, escrita por Natalia Klein, os vizinhos do Maldivas vão fazer de tudo para manter as aparências e esconder seus segredos, enquanto Liz (Bruna Marquezine) tenta desvendar o assassinato de sua mãe.

Maldivas e De Volta aos 15 estarão no catálogo da Netflix em mais 190 países.