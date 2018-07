Maite Perroni é atacada nas redes sociais após apoiar beijo gay em novela mexicana

Maite Perroni apoiou atitude da Televisa de exibir primeiro beijo gay em uma novela de horário nobre na história da TV mexicana. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

A novela da Televisa Papá a Toda Madre vai exibir, nos próximos dias, o primeiro beijo gay em uma novela no horário nobre no México e a atriz Maite Perroni, que é uma das protagonistas da trama, apoiou a atitude.

"Papá a Toda Madre não apenas conta histórias reais com respeito, com amor, com qualidade. Tenho muito orgulho de ser parte de esse caminho e dessa história que está refletindo o que nós vivemos no dia a dia em nossa sociedade, em nossas famílias, principalmente neste período pelo qual estamos passando. Por isso, fico muito feliz que possamos ser porta vozes do respeito e apoio a diversidade para as famílias que se formam a base de amor, sem importar as preferências sexuais, deixando de lado os preconceitos", escreveu Maite na legenda.

Entretanto, a atriz foi altamente criticada e perdeu seguidores nas redes sociais após manifestar apoio. Maite, conhecida no Brasil por interpretar Lupita em Rebelde, recebeu comentários preconceituosos de mexicanos e brasileiros, e muitos disseram que vão parar de assistir à novela por causa do beijo. "Que nojo! Onde vamos parar, querem que vejamos algo que não é normal como algo normal", comentou uma mulher. Ela ainda chegou a perder milhares de seguidores no Instagram após sua publicação.