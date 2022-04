Maisa, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara lamentam fim do 'Bom Dia & Cia'

Priscilla Alcântara e Yudi Tamashiro no estúdio do programa 'Bom Dia & Cia' em 2009. O matinal do SBT foi retirado da grade da emissora após quase 29 anos. Foto: priscilla alcântara, yudi tamashiro, bom dia & cia

O SBT decidiu terminar com o matinal Bom Dia & Cia após quase 29 anos na grade de programação da emissora. O programa, que era apresentado desde 2015 pela diretora da atração, Silvia Abravanel, teve seu ápice quando Maisa, Priscilla Alcântara e Yudi Tamashiro comandaram o programa, em anos diferentes. Os três lamentaram o fim do projeto em suas redes sociais. Nos stories do Instagram, Maisa compartilhou uma publicação de Tamashiro onde os dois, junto de Priscilla, aparecem no estúdio do programa. Ela deixou ainda uma mensagem de carinho.

"Gratidão em fazer parte dessa história. Pra quem não sabe, o BD&C foi o meu primeiro programa favorito e também o lugar onde eu descobri o amor por apresentar. Ao SBT, família Bom Dia & Cia, e a todos que assistiram e prestigiaram o programa por tanto tempo: obrigada! Com certeza o Brasil vai sentir saudades desse programa tão especial", escreveu a jovem apresentora.

No post de Tamashiro, compartilhado por Maisa, ele também deixou uma mensagem de agradecimento à experiência de ter apresentado o matinal: "Deixo aqui minha carta aberta de gratidão a esse programa que mudou a minha vida. Foram 10 anos apresentando todos os dias e vivendo experiências que eu nunca vou esquecer".

A apresentadora Maisa compartilhou nos seus stories uma publicação do influenciador Yudi Tamashiro sobre o fim do programa do SBT, 'Bom Dia & Cia', que sairá da grade da emissora após 29 anos. Foto: Instagram/@maisa

Priscilla Alcântara também expressou sua gratidão ao programa nos stories: "Eu tive a honra de fazer parte de quase 10 anos desses 29 [anos de Bom Dia & Cia]. E se não fosse a porta que a televisão abriu, gente, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria vivendo do meu sonho que é a música [...] Era realmente uma família, tenho memórias muito boas". Recentemente a cantora foi anunciada como uma das atrações do Rock In Rio.