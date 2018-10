Maisa Silva revela que fã já arrancou uma mecha do cabelo dela

Danilo Gentili, João Guilherme, Thalita Rebouças e Maísa Silva. Foto: Instagram/@maisa

A vida de popstar tem seus percalços. E Maisa Silva dividiu algumas histórias durante o programa The Noite desta quinta-feira, 4. Durante entrevista ao apresentador Danilo Gentili, a atriz revelou que já arrancaram uma mecha do cabelo dela em uma aparição pública.

“Eu estava em uma praça, Dia das Crianças, fui dar oi para elas. Eu estava com uma flor na cabeça, era a que eu mais gostava de usar. Foram puxar e puxaram um tufo do cabelo meu! Fiquei em choque, mas não tive tempo porque tinha que passar pela multidão”, lembra Maisa, que tinha 10 anos de idade na época.

Sobre loucuras que os fãs já fizeram por ela, a apresentadora revelou que uma garotinha mandou pintar a parede do quarto com o rosto de Maisa. “Tinha edredom também, o quarto inteiro temático...será que a menina se arrependeu? Se tem uma pessoa que eu nunca posso desapontar na vida é essa menina”, concluiu.

Maisa esteve ao lado do ator João Guilherme e da escritora Thalita Rebouças para divulgar o lançamento do filme Tudo por um Popstar. A trama é baseada no livro que tem o mesmo nome, escrito por Thalita. Na história, três amigas adolescentes fazem tudo para conhecer um astro do mundo pop, vivido por João Guilherme.

No perfil oficial no Instagram, Maisa Silva divulgou um vídeo antes de começar o The Noite.