Maisa se surpreende ao ver cena de Belo na 'Banheira do Gugu': 'Onde passava isso?'

O cantor Belo e a esposa Gracyanne Barbosa no Programa da Maisa Silva, no SBT. Foto: Instagram/@maisa

Maisa recebeu o cantor Belo e a esposa Gracyanne Barbosa no programa dela neste sábado, 6, e ficou surpresa ao entrar em contato com um quadro inusitado que se passava nos anos 1990: a ‘banheira do Gugu’.

Aos 17 anos, a apresentadora não era nascida quando personalidades participavam do quadro do Domingo Legal, em que tentavam impedir que uma mulher de biquíni tirasse os sabonetes de uma banheira. E Belo esteve em um desses momentos no auge da carreira, quando era vocalista do grupo de pagode Soweto.

A apresentadora se surpreendeu quando viu um trecho do quadro. “Gente, o que é isso? Tem uma mulher em cima de você”, se espantou. Maisa quis saber em qual emissora era transmitido. “Era aqui no SBT!”, respondeu Belo.

A esposa do pagodeiro, que tem 35 anos, também questionou: “Esse programa passava à noite?”. E Belo disse: “Esse programa não é do tempo da Maisa e nem da Gracyanne”. No entanto, a mulher de Belo deveria ter mais de dez anos de idade na época.

Em 2003, Gracyanne já era dançarina da banda de pagode Tchakabum, também no palco do Domingo Legal.