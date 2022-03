'Mais Você': Relembre 10 momentos que Ana Maria Braga virou meme

Ana Maria Braga está sempre divertindo os fãs do 'Mais Você' e virando meme na internet. Foto: Instagram/@anamaria16

Não é segredo que a Ana Maria Braga entrega momentos divertidos no Mais Você e conquista cada vez mais o público que assiste o programa ou que só acompanha pelas redes sociais. Na última quinta-feira, 17, ela aceitou o desafio de Gil do Vigor e Ju Massoka em dançar o hit de Anitta, Envolver, e deixou os telespectadores e internautas impressionados com a sua desenvoltura.

A dança foi transmitida ao vivo na Rede Globo e divertiu os fãs da apresentadora na internet. "Ana Maria a maior que temos", escreveu uma internauta. "Namaria está com tudo, quero chegar a melhor idade com essa elasticidade", declarou outra fã. "Ana Maria sempre entrega muito", comentou mais uma seguidora.

Pensando nesse episódio que divertiu telespectadores do programa e internautas, relembramos alguns momentos em que Ana Maria Braga não prometeu nada, mas entregou tudo. Confira abaixo:

"Piscininha amor"

Ao vivo no 'Mais Você', Ana Maria Braga entrou de roupa e tudo em uma piscina de plástico. Foto: TV Globo

Em 2019, a música Piscinha Amor dominou as redes sociais e se tornou um hit do verão. A apresentadora do Mais Você não deixou o single passar batido e, durante o programa, entrou em uma piscina de plástico com seus netos ao vivo na TV. Joana e Bento, netos da jornalista, aproveitaram a brincadeira com a avó — que entrou de roupa e tudo.

"Luta de talheres" com Antonio Banderas

Em 2011, Ana Maria Braga e Antonio Banderas protagonizaram uma 'luta de talheres' no 'Mais Você'. Foto: TV Globo

Em 2011, o ator Antonio Banderas participou do Mais Você e teve diversos momentos incríveis com a apresentadora mais queridinha do Brasil. Ele comeu ovo frito, preparou sua receita especial de paella e até aceitou um duelo com Ana Maria. Os dois protagonizaram uma "luta" de espadas, mas usaram talheres na brincadeira.

Obstáculo de ciclista

Em 2017, a apresentadora não teve medo de virar meme nas redes sociais e nem de se machucar quando aceitou ser obstáculo para o ciclista Diego Magno. Deitada no chão do estúdio e dando risada, ela encarou o desafio mais tranquila do que muitos esperavam e a cena deixou os telespectadores com o coração na mão. Mas deu tudo certo e o próprio perfil da emissora no Twitter brincou: "Sai daí, Ana Maria!".

Até o chão versão natalina

E foi bem aqui que eu perdi tudo com a @ANAMARIABRAGA #MaisVocê pic.twitter.com/RFICSr69W0 — TV Globo (@tvglobo) December 22, 2021

Se você pensa que a dança de Envolver foi a primeira vez que a apresentadora desceu até o chão no programa, está enganado. Para celebrar o Natal de 2021, Ana Maria e Ju Massoka estavam em outro desafio que envolvia ir até embaixo. As duas tinham caixinhas nas costas com bolinhas de árvore de Natal e precisavam pegar todas elas de alguma forma. A solução foi deitar e fazer de tudo para elas caíssem no chão. No Twitter da TV Globo o momento foi compartilhado e divertiu muitos internautas.

Ana Maria Braga ou Supla?

Quem nunca viu o meme de que a Ana Maria e o Supla são as mesmas pessoas? Isso sempre é discutido quando ela muda o corte e aparece com cabelo platinado. Em 2017, a abertura do programa foi feita pelo cantor, com sua música de fundo e citando o "Pensamento do Dia", assim como Ana faz diariamente.

"Hello, bom dia! Wake up... Acorda menina! Hoje é dia 6 de junho e eu já começo com o 'Pensamento do Dia'. Há apenas uma maneira de evitar críticas: não fazer, não falar e não ser nada. Quem disse isso foi Aristóteles, o filósofo grego", fala Supla. O saudoso Louro José ainda brincou com a situação: "Boa! Mas não tem confusão... Tá tudo certo! Você não está maluco e sua TV não está com problema, tá tudo certo. São dois mesmo hoje".

Acordou só a Rihanna

hoje acordei igual a ana maria braga dizendo que acordou como a rihanna pic.twitter.com/5vA9Pd0XKg — Victor Wulfric (@victorwulfric) May 26, 2016

Durante a abertura de seu programa, Ana Maria Braga revelou que naquele dia acordou só a Rihanna. A música What's My Name da cantora foi a abertura do Mais Você e assim que a apresentadora surgiu na telinha, soltou a icônica frase que fez esse momento virar um dos memes mais divertidos: "Tem dias que a gente amanhece que nem a Rihanna cantando... 'Qual é o meu nome, né? What's My Name?''.

Quebrando o estúdio

trabalhar pra poder sair quebrando as coisas nos meus momentos de surto q nem a ana maria bragapic.twitter.com/0D0NieNZS8 — ian (@billieshox) February 23, 2019

Se você pensa que o programa matinal da Rede Globo é repleto de momentos de paz, não é bem assim. Ana já protagonizou um "quebra tudo no estúdio", jogando itens cenográficos na parede e interpretando momentos de raiva. "Não estou satisfeita, vou acabar com tudo, briguei com o cara... Vou quebrar tudo", disse, simulando uma possível fala de alguém nervoso. No fundo, Louro José tentava "acalmá-la" e impedi-la de quebrar tudo na casa.

"Esse tá bonito, hein? Olha...", fala, enquanto segura um vaso de flores. "Não, Ana Maria... Esse não! Esse é caro", pediu o papagaio do programa. "Uai, mas eu vou quebrar... Olha, já quebrei", respondeu Ana aos risos.

Astronauta

Em março de 2021, após bater panela ao vivo na Globo, a dona dos melhores cafés da manhã da emissora se vestiu de astronauta para abrir o programa. A abertura foi ao som do tema do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço e o intuito era "alertar" que a Terra não é plana. "Fico olhando para o céu a noite, imaginando o tamanho desse universo e ver a pequenez, o grão de areia que somos", disse.

"Matou" o Gilberto Gil e trocou Tite por Felipão

Ana Maria confundiu João Gilberto com Gilberto Gil e parabenizou o Felipão pela Copa América.. HAHAHA pic.twitter.com/TYK7D7OkVT — Alex de Asnes (@AlexdeAsnes) July 8, 2019

Em 2019, Ana Maria lamentou a morte do cantor Gilberto Gil, quando João Gilberto tinha morrido. Louro José logo corrigiu a gafe que aconteceu no início do programa. Ao som de O Samba da Minha Terra, ela disse: "Essa música do querido Gilberto Gil" e o papagaio informou que não era dele, mas sim de João.

Ainda no início do matinal, a apresentadora deu parabéns ao Felipão pela vitória do Brasil na Copa América e, na verdade, Tite já comandava a selação brasileira. "É o Tite!", disse Louro, corrigindo novamente Ana. "É... Tite! Tava com Felipão na cabeça", explicou.

Mandioca mais parruda

Em mais um desafio com Ju Massoka, Ana Maria Braga entregou mais um momento hilário. Dessa vez, elas estavam ensinando como descascar mandioca sem desperdiçar nada e conversaram ao vivo com um feirante. Na ocasião, Ana perguntou: "O senhor tá acostumado a descascar mandioca, né?". O homem logo respondeu aos risos: "Sempre pegando na mandioca".

Ju e Ana caíram na risada, e a apresentadora seguiu nas perguntas com duplo sentido. "A mandioca do senhor é uma mais parruda, né? Pelo jeito... Não tem diferença nenhuma na dificuldade de descascar, da mais fininha pra mais grossa?", perguntou a apresentadora em meio a gargalhadas.