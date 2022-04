'Mais Você': Ana Maria Braga revela resultado do teste de DNA do 'filho' de Louro José

Lourinho ou Louro Mano? No 'Mais Você', Ana Maria Braga descobre que Lourinho é o verdadeiro filho de Louro José. Foto: Globo

No Mais Você desta quinta, 14, Ana Maria Braga ganhou mais um netinho. O papagaio insistiu que era filho do Louro José, fez teste de DNA e o resultado finalmente saiu.

O "Lourinho" (nome provisório do papagaio) provou que faz parte da família da apresentadora. Durante o programa, Ana abriu os dois testes de DNA, um de cada papagaio que apareceu nos últimos dias e revelou que o Lourinho é o neto verdadeiro.

"Eu já sabia!", gritou o novo membro da família. Mas para poder assumir a bancada do Louro José e ser o novo assistente de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, o Lourinho precisa de um novo nome.

"Para o nosso neto poder assumir a bancada do pai dele, ele precisa de um nome artístico. Então, estou pedindo ajuda do pessoal de casa", explicou a apresentadora. São três opções de nomes: Louro Mané, Louro Júnior e Lourito, que foram os mais citados nas redes sociais desde a primeira aparição do papagaio e é possível votar no preferido aqui.

Já o Louro Mano, que dizia ser o verdadeiro neto de Ana Maria, foi convidado para fazer parte da equipe de efeitos especiais da emissora.