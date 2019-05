Mais de 50 pares de sapatos foram criados para filme sobre Elton John

Taron Egerton no papel de Elton John no filme 'Rocketman'. Foto: Paramount Pictures/Divulgação

O filme Rocketman, que reproduzirá a vida do cantor Elton John, precisou não só mergulhar nos aspectos pessoais e profissionais do cantor como também em seu estilo.

Para o longa-metragem, que estreia em 30 de maio, o figurinista Julian Day teve a responsabilidade de recriar alguns dos figurinos mais emblemáticos de John, que também são extravagantes.

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 6, pela Paramount Pictures, Day conta quais foram suas principais inspirações e revela algumas informações de bastidores.

"Eu amei o figurino de Yellow Brick Road. E obviamente me inspirei em O Mágico de Oz. Por isso o terno azul com sapatos de pedras vermelhas feitos com cristais Swarovski. A camisa é feita de tecido prateado, assim como o Homem de Lata, e tem um chapéu de palha assim como o Espantalho. O casaco de pele falsa representa o Leão", conta o figurinista. Ele disse ainda que mais de 50 pares de sapatos e mais de 50 óculos foram criados para o filme.

O ator Taron Egerton, que dá vida e voz a Elton John no filme, considera que o figurino foi fundamental para a construção do personagem. "O processo de me tornar o Elton John e desenvolver seu estilo foi libertador. Julian Day é o figurinista mais brilhante com quem já trabalhei. Além de um grande colaborador, ele entende a relação entre o figurino e os artistas", diz.

Confira o vídeo abaixo:

Dirigido por Dexter Fletcher, o filme é uma fantasia musical épica sobre a história da carreira do ícone da música. Distribuído pela Paramount Pictures, Rocketman mostra a jornada de transformação do tímido garoto e pianista prodígio Reginald Dwight no superstar internacional Elton John, uma das figuras mais icônicas da cultura pop.

O elenco estrelar conta ainda com Jamie Bell, interpretando o compositor parceiro de longa data de Elton John, Bernie Taupin; Richard Madden, como o primeiro empresário de Elton, John Reid; e Bryce Dallas Howard, como a mãe de Elton, Sheila Farebrother.