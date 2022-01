Maíra Cardi muda letra de nome e compartilha vídeo de anúncio de Arthur Aguiar no 'BBB 22'

Mayra Cardi mudou a letra y para i no primeiro nome Foto: Instagram / @mayracardi

Arthur Aguiar surgiu como participante do BBB 22 no grupo Camarote. No mesmo dia, ganhou palco a especulação de que Mayra Cardi, mulher do ator, havia desativado o perfil no Instagram. Porém, Maíra agora mudou a arroba e assina com a letra “i”.

O casal já havia se separado após a influenciadora divulgar mais de 50 traições cometidas por Arthur. Mas, no final do ano passado, os dois anunciaram que haviam voltado a morar juntos.

“A hora é agora! Eu e Arthur resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase”, publicou a influenciadora à época.

Maíra também chegou a participar da 9ª edição do Big Brother Brasil, mas foi eliminada com 62% dos votos. Os dois se casaram em 2017 e são pais de Sophia, de 3 anos.

Assista ao vídeo: