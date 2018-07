Luiz Carlos, do Raça Negra, causa revolta nas redes sociais após comentário no 'Encontro'

Luiz Carlos, do Raça Negra, causou reações controversas nas redes sociais após fala durante debate sobre abuso sexual infantil. Foto: twitter/@EncontroFatima

O Encontro desta quinta-feira, 14, teve como tema o abuso sexual infantil e, entre os convidados, estavam Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, e a atriz Julia Lemmertz.

Durante o debate, que contava com a presença da especialista em educação sexual Caroline Arcari, Luiz falou que os pais devem prestar atenção na roupa que as filhas vestem a fim de evitar abusos. "A mulher sempre foi mais avançada do que o homem e hoje você vê uma menina de 12 anos que já quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança", falou.

"A gente tem que prestar atenção também na roupa. Falar 'minha filha, não achei legal essa roupa. Você vai para a escola assim?'. De repente, pela maluquice dele [do abusador], ele acha que aquele comportamento daquela menina, de se vestir e se arrumar como a mãe", disse Luiz, quando foi interrompido por Fátima Bernardes e pelos outros convidados, que disseram que a mulher pode usar a roupa que quiser e isso não justifica o abuso.

O cantor, porém, insistiu. "Mas você também tem que evitar que a filha vá para a escola com uma roupa não adequada. Isso não é voltar no tempo, eu acho que tem que prestar atenção também. É você falar assim: 'Você vai para a escola com essa roupa?'. Eu tô falando da menina porque ela é, de uma forma meio chula, mais caçada, o menino é mais escondido. Mas eu acho que, ao perceber essa atitude do cara [abusador], a gente deveria dar uma surra nele", completou.

Após a fala do cantor, a psicóloga falou: "Não, Luiz. Essa tua ideia, você tá falando da roupa, do batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Olha, não importa a roupa da menina, você não pode avançar, você não pode assediar". Ela foi complementada por Fátima, que falou que, na Índia, mesmo com as vestimentas que cobrem todo o corpo, as mulheres ainda são estupradas e assediadas.

A fala do artista gerou muitas críticas nas redes sociais: