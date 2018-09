Luiz Bacci diz que assinou com a Record 'no meio de um tiroteio'

Luiz Bacci Foto: Instagram / @luizbacci

O apresentador Luiz Bacci relembrou sua chegada à Record TV em entrevista ao Programa do Porchat na noite de quinta-feira, 27, dia do aniversário da emissora.

"Acho que a minha vinda foi a mais tumultuada de todo mundo, porque foi no meio de um tiroteio. Em 2010, no Rio de Janeiro. Era a tomada do Morro do Alemão, e eu tava assinando o contrato na sala da presidência", contou.

Em seguida, concluiu em bom humor: "Chegam uns seguranças e falam: 'Precisamos ir embora porque tão fechando a Mangueira. Então eu fui embora, falei: 'Já assinei, me dá o contrato aqui! Esse contrato aqui já é meu! Fui engatinhando e fui embora."

Confira trecho da entrevista abaixo:

