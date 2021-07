Luísa Sonza terá um programa no Multishow

Luísa Sonza vai apresentar novo programa Foto: Felipe Gomes

Após retornar as redes sociais para anunciar o lançamento do álbum Doce 22, Luísa Sonza revelou que terá um programa no Multishow. Prazer, Luísa estreia no dia 7 de agosto no canal.

Ao longo de cinco episódios, a cantora vai compartilhar detalhes e bastidores do processo criativo do novo trabalho dela. Além disso, a atração terá convidados e músicas toda semana.

A apresentadora estará acompanhada da influenciadora digital Pequena Lô em todos os programas. Nas redes sociais, as duas comemoraram a novidade.

"Tenho um programa para chamar de meu", escreveu a artista. "Vem muito aí! Olha elas no Multishow! E agora a gata, Luísa Sonza, ganhou um programa todinho seu e a boneca aqui vai estar com ela em todos os episódios, recebendo seus convidados e se divertindo muito", celebrou a influenciadora.

Doce 22 vai ser lançado no dia do aniversário de Sonza, 18 de julho. No Instagram, ela explicou que "não faria sentido" lançar o álbum depois disso, justamente porque o título faz referência à idade atual dela, 22 anos.

"Eu sei que sinto cada parte dele dentro de mim. No final, é isso que importa. Eu quero que as músicas sejam sobre minha vida, sejam sobre a nossa [vida]. Quero que seja sobre nós. Sobre você, suas vivências", afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais