Luis Faccioli deixa a Rede TV por baixa audiência

Foto: Divulgação

O jornalista Luciano Faccioli não faz mais parte da Rede TV. Ele foi contratado em maio de 2015 e, na tarde da última quarta-feira, 3, a emissora optou por não renovar seu contrato por conta da baixa audiência do Olha a Hora, programa que Faccioli apresenta.

O programa ia ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h15 e, com a saída de Faccioli, ele sairá da grade da Rede TV. A partir a próxima segunda-feira, 8 de agosto, o Sem Rodeios, nova atração da emissora, entra no lugar do Olha a Hora.

Desde que foi contratado pela Rede TV, Faccioli já apresentou o Super Faixa do Esporte e o telejornal RedeTV! News, além do programa recém-cancelado.