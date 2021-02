Ludmilla diz que fará 'mutirão' para Karol Conká sair do 'BBB 21'

A 21ª edição do 'Big Brother Brasil' estreia no dia 25 de janeiro, mas teve seus participantes divulgados nesta terça-feira, 19. Ao todo, são 20 nomes, divididos entre o grupo Camarote, composto por famosos, e o grupo Pipoca, que conta com 'anônimos'. Veja quem vai participar do 'BBB 21' a seguir.

Foto: Globo / Divulgação