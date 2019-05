‘Lucifer’: Netflix divulga lista de episódios em que personagem aparece nu

Cena da série 'Lucifer'. Foto: Reprodução de 'Lucifer' (2018) / Netflix

A Netflix costuma usar suas redes sociais para, além de divulgar filmes e séries, publicar brincadeiras com seus conteúdos de maior sucesso. Desta vez, a série Lucifer ganhou uma publicação especial no perfil brasileiro do serviço de streaming.

A plataforma separou “todas as cenas da bunda do Lucifer na 4ª temporada”, mostrando a minutagem de 10 momentos em que o personagem aparece nu, com seus respectivos episódios. Em tom humorístico, a Netflix ainda brincou ao classificar a lista como ‘utilidade pública’.

Nos comentários, a apresentadora Maisa Silva e a youtuber Kéfera Buchmann se divertiram com a publicação. Veja: