Luciano Huck volta às gravações do 'Caldeirão' em estúdio da Globo

Luciano Huck durante gravação do 'Caldeirão' em julho de 2020 Foto: Globo / Divulgação

A Globo anunciou que as gravações do Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck aos sábados, voltou a ser gravado em estúdio em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 2.

A primeira gravação com o apresentador presente no estúdio desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus foi feita na quarta-feira, 1º. As atrações e convidados, porém, seguem participando do programa de forma remota, por vídeo.

A Globo afirma que está adotando um "esquema especial, seguindo todos os cuidados do protocolo [de segurança]". Em vez do público tradicional, haverá uma "plateia virtual", com pessoas participando por chamada de vídeo.

Luciano Huck com 'plateia virtual' em gravação do 'Caldeirão' Foto: Globo / Divulgação

O novo formato do Caldeirão do Huck será exibido a partir do dia 18 de julho.

