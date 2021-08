Luciano Huck se emociona no último 'Caldeirão': '21 anos de transformação'

O apresentador da TV Globo Luciano Huck Foto: Instagram/@lucianohuck

Em clima de despedida, Luciano Huck iniciou o último Candeirão sob o comando dele neste sábado, 28. A atração exibiu, nos minutos iniciais, um trecho de abertura da primeira edição, que começou a ser transmitida em 2000, na TV Globo.

Vestindo máscara agora, em agosto de 2021, Luciano Huck aparece comentando sobre a despedida do programa.

"Foram 21 anos de transformação. A gente coloca o último programa no ar com a sensação de dever cumprido e muita felicidade", se emociona.

Ele irá substituir Fausto Silva nas tardes de domingo na emissora. Marcos Mion comandará o Caldeirão a partir do próximo sábado, 4.

Nas redes sociais, Luciano Huck já está em contagem regressiva para a estreia. O apresentador publicou um vídeo de chamada no Instagram da nova atração, intitulada Domingão com Huck. "Falta pouco. Estamos chegando", escreveu. A publicação foi comentada pela esposa, a também apresentadora Angélica: "Vem com tudo".

O programa dominical terá quadros como Show dos Famosos e irá incorporar o conhecido Lata Velha, que passava no Caldeirão, e o Quem quer ser um milionário.

Assista ao vídeo: