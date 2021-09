Luciano Huck fala sobre suas expectativas para ‘Domingão com Huck’

Luciano Huck apresenta o 'Show dos Famosos' no 'Domingão com Huck' Foto: Marcos Rosa / TV Globo

A chegada dos 50 anos de Luciano Huck vem com um novo desafio: assumir as tardes de domingo ao vivo na Rede Globo. No dia 5 estreia o Domingão com Huck, com atrações como a nova temporada do Show dos Famosos e um episódio inédito de Quem quer ser um milionário?.

Assim como o seu antecessor Faustão, Huck vai trazer as estrelas da emissora e outros artistas para o palco do programa. No primeiro domingo, o Show dos Famosos terá a participação de Fiuk, Glória Groove e Margareth Menezes. O diretor Boninho e a cantora Preta Gil compõem o júri fixo, e a apresentadora Xuxa Meneguel é a jurada convidada desta semana.

No seu primeiro programa, Huck também escolheu uma história especial de Seu Domingos, porteiro e cantor, que se considera o “rei do Brega” no interior da Paraíba. A narrativa começa em Pocinhos e termina no palco do programa. A intenção é entreter o público com histórias inspiradoras e quadros ao vivo.

Huck falou sobre a nova fase da sua carreira. “Eu acho que a vida é feita em ciclos. Então, você precisa ter a sabedoria de abrir e encerrar os ciclos com o melhor que você pode dar em cada um deles. O ciclo do ‘Caldeirão’ foi de 21 anos muito bem vividos, que cumpriram um capítulo na história da televisão de um jeito muito potente para mim”, disse o apresentador. “Eu devo muito a esses 21 anos na televisão e, principalmente, às pessoas que compartilharam as suas histórias comigo. Foi a coisa mais transformadora na minha vida até hoje”.

Luciano afirmou que “há uma certa simbologia em começar um novo ciclo profissional aos 50 anos e em um momento em que o país precisa colar os cacos depois de um ano tão difícil”.

Sobre a idealização do novo programa, Luciano contou que uniu as equipes do Domingão do Faustão e do Caldeirão do Huck e reverenciou a expertise do programa de Fausto Silva. “Além de um amigo, ele sempre foi uma referência e uma inspiração. O meu papel é seguir essa trilha de sucesso, mas ‘atualizando o software’, porque o mundo está mudando e isso é necessário. Televisão se faz em equipe. Então, eu uni a minha equipe, que está comigo há muito tempo, a parte da equipe do Domingão, que conhece muito o horário, tem experiência e sempre fez um trabalho muito bom”.

Huck quer manter a vocação do programa de emocionar e divertir as pessoas nas tardes de domingo. “Eu valorizo muito a minha família, então também valorizo o momento em que as pessoas estão do outro lado da tela junto com as famílias delas. Por isso, teremos um programa alegre, divertido, bem-humorado, mas que não se furta de ser um espaço para contribuir com a construção de um futuro melhor”, concluiu o apresentador.