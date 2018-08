Luciano Huck é criticado por dar álbum da Copa usado para menino

Estudantes usam álbum da Copa durante aula em escola de São Paulo. Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Luciano Huck foi criticado nas redes sociais depois de presentear Pedro Henrique Blaco Arouca, de oito anos, com um álbum da Copa do Mundo usado. O garoto ficou conhecido na última semana por ter desenhado o próprio álbum e todas as 126 figurinhas ao ver que a mãe não teria dinheiro para ajudá-lo com a coleção.

Leia também: Família cobra Rodrigo Faro por casa prometida a menina que fugiu de enchente em Pernambuco

O álbum dado de presente pertencia a Joaquim, filho mais velho de Huck e, segundo o apresentador, a ideia foi do menino de 13 anos. Toda a cena foi ao ar no Caldeirão do Huck deste sábado, 23.

"Eu queria te falar uma coisa pessoal. Ontem eu fui buscar meu filho numa festa que ele estava com os amigos e meu filho tá fazendo o álbum dele, o Joaquim, o mais velho, e ele ganhou de uma amiga. Ele tinha ganho o álbum, que é o álbum especial, todo bonitão e ele queria te dar esse álbum", disse o apresentador enquanto abria uma caixa para pegar o álbum.

Huck acrescentou ainda que o filho já tinha completado as figurinhas da seleção brasileira, mas, junto ao álbum, estavam todas as outras para serem completadas. "Mas eu tomei o álbum do meu filho, mas, enfim, foi ele que quis dar", afirmou.

Assista ao momento abaixo:

Pra quem não viu, aqui tá esse momento que facilmente entra pra categoria de CENAS LAMENTÁVEIS DA TELEVISÃO BRASILEIRA: Luciano Huck e seu álbum de figurinhas usado pic.twitter.com/qljBalHFp9 — Gustavowski (@gusthpa) 24 de junho de 2018

Confira algumas reações das pessoas no Twitter sobre o caso:

aí o huck simplesmente deu um álbum USADO pelo próprio filho com a seleção do brasil já colada e as outras figurinhas soltas p serem coladas que coisa surreal — caio (@rockincasbah) 23 de junho de 2018

Garoto de Bauru desenha o próprio álbum de figurinhas da Copa. O Luciano Huck chama o garoto pra contar a história e faturar em cima. Esperava que ele desse um curso de desenho pro garoto. O que ele faz? Dá o álbum de figurinhas oficial.Por quê não me surpreendo? #CaldeiraodoHuck — Rodrigo (@rodrigokwt) 23 de junho de 2018

O @LucianoHuck leva pro programa um garoto que criou o próprio álbum de figurinhas da copa, como homenagem ganha um vídeo de alguns jogadores e um álbum quase completo que o filho dele já tinha pra dar ao garoto... antigamente teriam pelo menos dado um album novo... #redeglobo — Wagner Almeida (@WagnerAlmeida) 23 de junho de 2018

@LucianoHuck O menino q desenhou album figurinhas da Copa, ganhou presente do Luciano Huck um album original ja completo,no seu programa de sabado.deveria ter ganho do programa um curso de pintura.A intencao foi boa mas nao foi motivadora à aptidao do menino. Consertem e dêem — david volyk (@DVolyk) 25 de junho de 2018

A graça para o garoto era fazer um álbum artesanal da copa aí o Luciano Huck vai e dá um álbum de verdade. Ainda diz que "o filho quis dar". Mentira. Sem noção. #Caldeirão — Edu (@EduFla7) 23 de junho de 2018