Luciano Amaral, o Pedro, e Cassio Scapin, o Nino, de 'Castelo Rá-tim-bum' se encontram em São Paulo

Os atores Luciano Amaral e Cassio Scapin, de 'Castelo Rá-tim-bum', se encontraram neste domingo, 24, em São Paulo. Foto: Twitter/@LucianoAmaral

Os fãs de Castelo Rá-tim-bum ficaram nostálgicos neste domingo, 24. Isso porque os atores Luciano Amaral e Cassio Scapin, que interpretavam o Pedro e o Nino no programa, se reencontraram.

Os dois compartilharam o momento nas redes sociais. Eles estavam na porta do teatro do Renaissance Hotel, localizado na Zona Oeste do município de São Paulo.

Cassio demonstrou alegria por reencontrar o colega. "Vi menino e agora encontro um homem feito", comentou. Na estreia do programa, em 1994, o intérprete de Nino tinha 30 anos e o de Pedro, 15.

Luciano também compartilhou o momento. "Encontro de milhões", disse no Twitter.

Recentemente, o artista brincou sobre a participação no programa no perfil dele no TikTok. Usando um filtro que o deixou com o rosto envelhecido, Luciano simulou uma pergunta que receberia em 2050: "Licença, o senhor não é aquele menininho do Castelo Rá-tim-bum?".

O programa foi criado por Flávio de Souza e Cao Hamburger e foi ao ar pela TV Cultura. A história acompanhava Nino, um menino de 300 anos que morava com os tios, interpretados por Sérgio Mamberti e Rosi Campos.

Nino também faz amizade com Pedro, Biba e Zequinha, vividos por Luciano Amaral, Cinthya Rachel e Freddy Allan, respectivamente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais