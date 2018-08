Lucasfilm divulga primeiro trailer da animação ‘Star Wars Resistance’

A Lucasfilm divulgou o primeiro trailer da animação 'Star Wars Resistance', que irá acompanhar a história de um grupo de pilotos da Resistência Foto: YouTube/Disney

A Lucasfilm divulgou na sexta-feira, 17, o primeiro trailer da animação Star Wars Resistance. Com estreia prevista para o dia 7 de outubro nos Estados Unidos, a série em estética cel shading (que transforma uma perspectiva tridimensional em um aparente desenho à mão em 2D) vai se passar antes do filme O Despertar da Força e irá acompanhar um grupo de pilotos da Resistência em missões contra a Primeira Ordem.

Criado por Dave Filoni, responsável no estúdio por animações como Star Wars: A Guerra dos Clones e Star Wars Rebels, o elenco irá contar com participações especiais dos atores da nova trilogia Oscar Isaac e Gwendoline Christie, reprisando os papéis do piloto Poe Dameron e Capitã Phasma, respectivamente.

No primeiro episódio da série, The Recruit, Poe e o robô BB-8 recrutam o jovem piloto Kazuda Xiono (Christopher Sean) para trabalhar na plataforma de reabastecimento Colossus, onde ele receberá a missão para espionar uma base da Primeira Ordem.

Veja abaixo o trailer.