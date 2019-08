Lucasfilm anuncia nova série digital de 'Star Wars'

'Star Wars Roll Out' traz os personagens conhecidos do público. Foto: Reprodução de 'Star Wars Roll Out'

A Lucasfilm anunciou uma nova série animada digital, Star Wars Roll Out, que estreia mundialmente nesta sexta-feira, 9, no site e no YouTube de Star Wars Kids. No Brasil, os curtas serão publicados no canal do Disney XD Brasil semanalmente.

Criado pela Lucasfilm e Hideo Itoyanagi, diretor dos curtas, a série é estrelada pelos amados heróis já conhecidos pelo público.

Os vídeos de até dois minutos de duração se concentram no universo de Star Wars e trarão situações inéditas e cômicas entre os personagens favoritos.

Assista abaixo ao trailer da série:

Em entrevista ao site Star Wars, Itoyanagui disse que queria criar algo que nunca viu antes em uma animação da história. "Eu queria dar um visual totalmente diferente a tudo. Como os personagens são caricaturados, decidi tornar os cenários simples, com silhuetas recortadas e sobrepostas, como se fosse algo que se vê num livro de imagens", afirmou. Ele completa que queria seguir um caminho diferente da animação 3D e dos videogames recentes.

Em Star Wars Roll Out, os personagens encontram-se enfrentando uma série de problemas e, segundo o vice-presidente de conteúdo de franquias e estratégia da Lucasfilm, James Waugh, os curtas serão ancorados por uma lição que aparece de forma sutil.