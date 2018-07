Lucas Veloso pede a professora de dança em namoro no 'Faustão'

Lucas já havia roubado um beijo de Nathália e disse que agora quis 'oficializar' o relacionamento Foto: Reprodução do 'Domingão do Faustão' (2017)/Globo

A dupla Lucas Veloso e Nathália Melo teve dois motivos para comemorar na edição deste domingo, 3, da Dança dos Famosos.

Além de serem classificados para a final da disputa, os dois saíram do programa com o relacionamento oficializado. Isso porque, logo antes de começarem a dançar, Lucas aproveitou para pedir Nathália em namoro.

"As pessoas me param na rua e falam: 'bicho, eu vi que tu, no ensaio, roubou um beijo dela'. Gente, para que eu pare de roubar e passe a ter diretos, Faustão, eu queria pedir Nathália Melo em namoro", disse o ator.

O público aplaudiu a surpresa e a professora de dança se mostrou assustada, mas feliz. Ela logo aceitou o pedido e o casal deu um beijo.

Lázaro Ramos e e Fafá de Belém, jurados, celebraram a novidade. Depois da dança, no entanto, Fafá e Anselmo Zolla, também jurado, disseram que o casal pareceu nervoso durante a apresentação por causa da surpresa.

Mesmo assim, eles foram classificados para a final na competição, assim como Maria Joana e Nicolas Prattes. Adriane Galisteu e Cris Vianna foram eliminadas com suas duplas.