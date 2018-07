Lucas Lucco começa a gravar cenas em 'Sol Nascente'

O ator Lucas Lucco viverá um professor nos últimos capítulos de 'Sol Nascente'. Foto: Globo/Isabela Kassow

Após o sucesso em Malhação e a aparição em Rock Story, Lucas Lucco começou a gravar as cenas para a reta final da novela Sol Nascente, exibida às 18 horas na Globo. O ator esteve no Projac nesta quarta-feira, 1º, e dividiu a cena com Anna Lima e Juliana Alves, conforme mostrou em uma imagem publicada em seu Instagram.

Na história, Lucas será o professor de veterinária Daniel, que dará aulas para Milena, vivida por Giovanna Lancellotti.