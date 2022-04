Lucas, do 'BBB 22', ganha carrinho com produtos de beleza no 'Domingão'

Décimo eliminado do 'BBB 22', Lucas Bissoli participou do 'Domingão com Huck' Foto: João Miguel Júnior/Globo

Neste domingo, 3, Lucas Bissoli, décimo eliminado do BBB 22, participou do Domingão com Huck para falar sobre sua trajetória dentro do reality show.

Um dos momentos marcantes do ex-brother foi a sua saga de pegar produtos de beleza na despensa da casa e guardar em sua mala. Ele chegou a acumular dezenas de itens, mas foi advertido pela produção.

O estudante de Medicina, que também se apresenta como Barão da Piscadinha, chegou a ganhar uma variação do apelido por conta do ocorrido: Barão da Roubadinha.

Luciano Huck, então, resolveu fazer uma surpresa para o ex-BBB. "A gente preparou um presente para você", disse o apresentador ao entrar com o carrinho cheio de produtos.

"Deu, está dado. Não vou devolver", brincou Lucas. "Pode levar para casa, todo seu", respondeu Huck.

Casamento

Lucas também comentou sobre o seu casamento com Eslovênia, que aconteceu em uma das festas do programa. No dedo, ele estava usando um anel improvisado feito por eles na casa para selar a união.

"Essa é a aliança de casamento, eu não tirava para tomar banho, para lavar cozinha, ficava fedendo um pouco. E ela (Eslô) sempre tirava a dela e esquecia de colocar. Daí eu comecei a tirar e ela lavava para gente."

No entanto, ele contou que quase esqueceu o objeto antes de ir para a gravação do programa, mas deu tudo certo. E ele deve encontrar a amada em breve, já que ela foi eliminada do programa neste domingo.