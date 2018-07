Louro José realmente quebrou pratos caros de Ana Maria Braga? Entenda

Louro José quebra pratos caros de Ana Maria Braga em vídeo que circula na web. Foto: Globo/João Cotta

Um vídeo de Louro José quebrando pratos caros de Ana Maria Braga no Mais Você está circulando nas redes sociais. Postado pela página Brazilian Revolutionary Memes na última terça-feira, 4, sob a legenda 'quando você percebe que o patrão não vai negociar com você', a publicação já conta com mais de 900 mil visualizações.

O vídeo, porém, é de 9 de março de 2012 e trata-se de uma pegadinha. Em uma conversa com a repórter Geovanna Tominaga, Ana Maria revela que os pratos que estavam na bancada haviam sido comprados em um leilão e custavam "muito". Louro então pergunta quanto exatamente custaram aquelas "obras de arte", e a apresentadora se atém a dizer que não foram baratos. Louro então rebate, dizendo: "E me paga 15 cruzeiros de mesada, mas beleza, tá bacana".

A repórter então se despede de Louro, que, em seguida, finge um desmaio e inclina-se em direção à bancada e acaba derrubando os pratos "muito caros". Ana Maria fica desesperada, mas logo revela ao público que tudo não passava de uma pegadinha e que ela não gastou dinheiro com aqueles pratos.

Assista à cena original abaixo: