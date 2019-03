Longe da TV há quase 10 anos, Silvia Poppovic grava piloto de programa na Band

Anos antes do 'Caldeirão do Huck', Luciano dividia seu tempo entre o 'Programa H', da Band, e o 'Torpedo', que apresentava aos domingos na rádio Jovem Pan, entre as 19h e as 22h. Sua parceira era ninguém menos do que Adriane Galisteu. "Trabalhar com Adriane é o máximo: o programa é um bate-papo entre nós, os ouvintes e os convidados. É um grande exercício: acelera o raciocínio, melhora o improviso e a dicção", contava ao 'Estado' à época.







Foto: Reprodução de 'Programa H' (1997) / Band | YouTube / @Êgon Bonfim