Loira do Spoiler: Netflix adapta lenda urbana às redes sociais

A Loira do Spoiler ao lado de Eleven (Millie Bobby Brown), personagem de 'Stranger Things'. Foto: Instagram / @loiradospoiler

A Netflix aproveitou o clima de Halloween para aproveitar um dos maiores medos dos fãs de séries: os spoilers.

Inspirada pela Loira do Banheiro, personagem que, segundo algumas lendas urbanas, apareceria para aterrorizar pessoas que dessem três descargas em uma privada, a plataforma criou a Loira do Spoiler (interpretada pela youtuber Gabie Fernandes).

A brincadeira consiste exatamente no que você está pensando: ao ser 'invocado', o perfil da personagem nas redes sociais aparece contando alguma informação que acontece em uma série da plataforma, pra 'estragar a surpresa' de quem assiste.

"É só me chamar três vezes no perfil da sua 'vítima' e esperar. O spoiler vai chegar", diz a mensagem com as instruções, garantindo que basta marcar a @loiradospoiler nos comentários de uma foto para que um comentários com spoiler seja feito.

Confira algumas das publicações abaixo - mas atenção: como o próprio nome já diz, todos os vídeos trazem spoilers!